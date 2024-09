Un pomeriggio di vino e tradizione alla Tenuta di Frassineto | torna Cantine Aperte in Vendemmia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Domenica 29 settembre 2024, i “wine lovers” hanno un appuntamento imperdibiledi, situata in strada vicinale del Duca 14, a(Arezzo). Dalle 16 alle 19,l’evento “in”, organizzato in collaborazione con Movimento Turismo delToscana, un’iniziativa tanto attesa dagli appassionati del. Laaprirà le sue porte per una visita guidata ai vigneti, offrendo l’occasione di ammirare le sfumature autunnali delle foglie e conoscere le uve selezionate della Valdichiana aretina. I partecipanti potranno esplorare sia la cantina tecnologica che quella storica, scoprendo l’affascinante “metodo champenoise” nella suggestiva barricaia, dove nasce l’eccellente spumante della