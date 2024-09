Truffa ai danni di Telecom | il Tribunale assolve le imputate nessun reato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Benevento ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di F.D.A., 61anni, (avvocato Fabio Ficedolo) e A. T., 45 anni, entrambe di Benevento, coinvolte in un procedimento legato a reati die falsità ideologica. Il caso, che ha visto le dueaccusate di aver agito in concorso per ottenere un vantaggio indebito, si è concluso con un verdetto che ha stabilito l’assenza di prove sufficienti a confermare le accuse mosse nei loro confronti. Le due donne erano state coinvolte in un’indagine che le vedeva accusate di aver attivato un contratto telefonico in modo fraudolento, sostituendo l’identità di un’altra persona e inducendo in errore il personale dellaItalia spa.