Tony Effe? Rap e insulti siamo all' abisso | questa è la morte del gossip

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non importa se si praticao meno (lo fanno tutti, lo faceva anche Jane Austin nei suoi capolavori letterari), ma è come si fa. Oggi bisogna avere a che fare con dissing, rap, trap, vendette in rima, baruffe da asilo nido. Un modo sicuramente moderno di trattare la materia che poi è sempre la stessa (corna, divorzi, figli, sesso) però ci fa rimpiangere quando si spettegolava dei reali inglesi, Lady Diana, Kate, financo di quei fessi di Meghan e Harry. Penanche al triangolo Rossellini-Magnani-Bergman, Callas-Onassis-Jackie Kennedy, roba d'antan. Ce ne fossero. Fino a lì lo potevamo anche tollerare, adesso il rifiuto è totale, probabilmente per ragioni anagrafiche. ASILO MARIUCCIA Partiamo dalla fine.