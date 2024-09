Terranuova Week end da tutto esaurito al Perdono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Questoend ha regalato ae al suoun numero di visitatori impressionante. Sia sabato sera che ieri l’affluenza è stata davvero da record, con decine di migliaia di persone che si sono riversate per le strade del centro. Tutti esauriti i parcheggi allestiti all’ingresso die nella zona della Fimer. Inevitabili, ovviamente, le code, con molte auto incolonnate provenienti dal casello e da Montevarchi. La polizia municipale ha lavorato senza sosta e gli agenti, coadiuvati dai volontari e dalla Protezione Civile, hanno anche aiutato molti automobilisti a districarsi nel traffico e a trovare i parking che erano stati allestiti per l’occasione. Una fiumana di gente che si è spostata dalla zona del parco fluviale a via Piave, sede di Valdarno Espone, da piazza Liberazione a via Roma e piazza della Repubblica.