Spaccio a Ercolano 21 misure cautelari

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di 21 persone (per 14 ora in carcere, per 7 ai domiciliari) indagate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini didi varie tipologie di droga. Le indagini hanno mostrato l'operatività di due gruppi associati, attivi nella zona di, e fatto scoprire varie piazze die di plurimi episodi di cessione -anche giornalieri- di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'inchiesta, sono state arrestate in flagranza diverse persone nonché sequestrate varie tipologie di droga ( hashish, cocaina, crack) e somme in contanti.