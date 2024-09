Sinner vuota il sacco | al cuor non si comanda

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Jannikè stato sincero e non ha potuto fare a meno di ammetterlo: la confessione inaspettata rimette tutto in discussione. Il solo parlare dei suoi monti fa sì che gli si illuminino gli occhi. E glielo si legge in faccia, praticamente, quanto Janniksia fiero ed orgoglioso di essere nato in Alto Adige. Una terra alla quale è estremamente legato, una regione alla quale fa ritorno ogni volta che gli impegni del calendario Atp gliene danno la possibilità. Janniksi è lasciato andare ad una confessione inaspettata (LaPresse) – Ilveggente.itCi riesce raramente, per la verità, ma quei pochi momenti se li gode come meglio può. Sta con mamma Siglinde e papà Hanspeter, s’intrattiene con il fratello Mark e corre a sciare con il suo gruppo di amici storici per ristabilire una connessione con quel mondo che gli appartiene sin da quando è venuto al mondo.