Mattarella | di fronte a fake news occorre grande responsabilità

(Di lunedì 23 settembre 2024) Piacenza, 23 set. (aska) – “Tante volte la rappresentazione dei fatti è condizionata dagli interessi di chi li propone. Questo trova una massima espressione nellee nella passività critica con cui vengono recepito. Per questo riflettere, coltivare il dubbio, approfondire e pensare in proprio è indispensabile. E per questo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, durante l’incontro conclusivo del Festival del Pensare Contemporaneo a Piacenza assieme a 350 studenti. “‘Essere realisti’ tra tutte le espressioni che conosco è la più fuori senso, la più ambigua e anche ingannevole che si possa immaginare – ha spiegato-. C’è una domanda costante dial pensiero umano: esiste una realtà oggettiva che possa spingere atteggiamenti conseguenti?”.