La Juve Next Gen dorme per terra in aeroporto a Trapani per un guasto all’aereo

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre – Una notte trascorsando sul pavimento dell'di, appoggiandosi alla meglio su zaini e borse. Non propriamente il riposo più indicato, quello dellantusGen di Paolo Montero, che ieri era rimasta bloccata appunto nella città siciliana dopo il pareggio per 1-1 contro la squadra di casa. Il volo che avrebbe dovuto riportare a casa la squadra U.23 dei bianconeri non è partito, e i giovani calciatori sono stati costretti a trascorrere la notte all'interno dello scalo. Un’immagine ritrae la squadra quasi interamente coricata per, tra le corsie di accesso ai controlli di sicurezza. LaGen avrebbe dovuto ripartite per Torino alle 2 della notte scorsa, ma poi il volo era stato posticipato, a causa di unall'aereo, prima di un'ora e poi nuovamente fissato alle 5, prima di essere nuovamente ricollocato alle 9.