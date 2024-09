Il terrore dogmatico di Luis Enrique telecomanda i giocatori e ammazza la creatività L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) La scena si ripete da quattordici mesi, scrive. “Ad ogni partita, in una forma spesso teatrale,arringa, sostituisce, fino a mimare molto concretamente i movimenti, i movimenti o i circuiti di passaggio desiderati. A Reims, sabato (1-1), Vitinha, Lee Kang-in, Lucas Beraldo e Désiré Doué hanno ricevuto a loro volta, con gesti di sostegno, istruzioni precise e rigorose dal loro allenatore. Per lo spagnolo, appassionato di gioco di posizione, tutto è provato, codificato, preparato”. Per il giornale francese l’allenatore del Psg ha “rapportocon il calcio”: “La nostra idea di gioco è chiara. Voglio che la squadra giochi come piace a me. Le mie squadre giocano il possesso palla per far correre l’avversario”, spiegava ad esempio a febbraio. Però sta cominciando ad essere un problema.