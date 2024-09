Genoa sondato un ex Inter per sostituire Malinovskyi | il nome – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilè tornato sul mercato, però quello degli svincolati, per cercare di individuare il sostituto adeguato di Ruslan, operatosi dopo la rottura del crociato rimediata contro il Venezia. IL PUNTO – Il, dopo aver fatto i conti con la lussazione articolare e una frattura del perone rimediate da Ruslancontro il Venezia, si è mostrato intenzionato a tornare sul mercato per acquistare un calciatore svincolato adatto ail centrocampista ucraino. La società ligure è consapevole del fatto cheun calciatore delle qualità e del temperamento dell’ex Atalanta sarà molto difficile, considerando anche che non potrà essere effettuato alcun acquisto oneroso, però vi è un ventaglio di opzioniessanti sulle quali il Grifone si sta attivamente concentrando.