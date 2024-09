Cina taglia a sorpresa i tassi d’interesse | la reazione dei mercati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arriva una mossa adalla banca centrale cinese, nel tentativo di rivitalizzare la crescita della maggiore economia asiatica, che sta dando evidenti segni di rallentamento, tanto che il target di crescita per l’anno in corso è divenuto più sfidante. Le autorità monetarie, seguendo anche la mossa della Fed della scorsa settimana, hanno deciso di ridurre il tasso di interesse a 14 giorni, iniettando l’equivalente di 10,6 miliardi di dollari nel sistema finanziario. La mossa della People Bank of China La People Bank of China, a, ha deciso dire il tasso repo (pronti contro termine) a 14 giorni di 10 punti base, portandolo all’1,85% dall’1,95% precedente. In questo modo, la banca centrale ha iniettato maggiore liquidità nel sistema finanziario, equivalente a 74,5 miliardi di yuan, pari a 10,6 miliardi di dollari al cambio attuale.