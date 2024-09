Calvarese su Inter-Milan | Mariani arbitra bene Giallo giusto a Dimarco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Qualche episodiole dilascia un po’ discutere ma tutto sommato Gianpaoloè soddisfatto della direzione di gara di Maurizio. Il giudizio dell’ex arbitro sulle colonne di TuttoSport. SOGLIA TECNICA ALTA – Gianpaolo, sul quotidiano sportivo all’indomani di, dichiara sull’ggio: «Dopo tre-Juventusti di fila (l’ultimo nell’aprile del 2024), Mauriziocambia big match e torna a dirigere il derby dio, come fatto nell’andata e nel ritorno della semifinale di Coppa Italia della stagione 2021/2022. Alla seconda sfida stagionale in Serie A, il direttore di garauna partita spigolosa e con mille contatti, come ci si poteva aspettare da un derby così sentito. Per la sfida sceglie una soglia tecnica molto alta: solo 7 i falli fischiati nel primo tempo, 17 quelli in totale».