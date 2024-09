Armi Silvestri M5s | Sensibilità diversa con il Pd di Schlein serve un dibattito nel campo progressista Non si può fare la pace con i missili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Investire in armamenti? Sicuramente abbiamo unacon il Partito Democratico dellache in Europa ha fatto una votazione sul temadal Movimento 5 stelle. Bisogna aprire unnelsulla politica estera e su quello che deve essere l’uso disia in Ucraina ma anche in Israele. Perché ricordo che l’Italia sta vendendoad Israele che a sua volta sta compiendo un massacro in Palestina”. Così Francesco, capogruppo 5 Stelle alla Camera, fuori da Montecitorio. “Cercare di dire che vogliamo raggiungere latramite isecondo me è una cosa che anche i cittadini hanno capito che c’è un’impossibilità anche storica di affermare questo concetto”, ha proseguito, sottolineando che il Movimento è “da tutt’altra parte rispetto questo” e che continuerà “a portare avanti le proprie convinzioni”.