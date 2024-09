AlbinoLeffe formato playoff contro la Giana arriva seconda vittoria di fila Atalanta Under 23 ko a Lumezzane

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024)ERMINIO –0-2 MARCATORI: 31’ pt Zoma, 34’ pt Longo.ERMINIO (3-4-3): Moro; Alborghetti, Colombara (29’ st Scaringi), Previtali; Caferri, Marotta (C), Marchesi (13’ st Pinto), De Maria (29’ st Pala); Lamesta, Stuckler (36’ st Montipò), Renda (13’ st Trombetta). A disp. non entrati: Buzzi, Mangiapoco, Ferri, Spaviero, Ballabio, Avinci, Muzio. All. Andrea Chiappella.(3-5-2): Marietta; Boloca (33’ st Evangelisti), Potop, Baroni; Borghini (c), Parlati (47’ st Agostinelli), Astrologo (33’ st Fossati), Munari, Gusu; Longo (38’ st Mustacchio), Zoma. A disp. non entrati: Facchetti, Taramelli, Giannini, Zambelli, Capelli, Ricordi, Evangelisti, Angeloni, Vinzioli, Freri. All. Giovanni Lopez.