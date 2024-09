Traffico Roma del 22-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione è stata posticipata alle 14 di oggi la riapertura della diramazionesud è chiusa tra Torrenova e grande raccordo anulare nelle due direzioni per lavori non lentamente sulla via Cassia perintenso tra via di Grottarossa e via Trionfale verso il centro cittadino e invece un incidente la causa delle code in via di Boccea all’altezza di via Mattia questo pomeriggio alle 18 all’Olimpico si giocaUdinese partita valida per la quinta giornata di Serie A Come di consueto È previsto un notevole aumento delnella zona dello stadio e sulle strade di accesso ed è previsto già dal pomeriggio con evitabili disagi alla circolazione per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.