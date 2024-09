Spinta personale sul Quad Biden ospita Albanese Kishida e Modi a casa sua

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 22 settembre 2024) Il leader statunitense, Joe, che si trova negli ultimi mesi della sua presidenza, ha scelto Wimington, in Delaware, la sua città, per riunire il Dialogorilaterale sulla Sicurezza (), al quale partecipano, il primo ministro indiano, Narendra, l’australiano Anthonye il giapponese Fumio. Mossa con cuidimostra di essere desideroso di sottolineare le relazioni personali con i suoi omologhi che hanno alimentato uno dei lineamenti principali della diplomazia americana nell’Indo Pacifico. “” è l’aggettivo usato anche dallaBianca per descrivere la scelta del luogo, con la scuola superiore frequentata dadiventata centro di uno dei vertici attorno a cui ruota il “latticework approach” americano, con ilche da un decennio è sotto costante implementazione.