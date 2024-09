Roma a bordo di un’auto piena di attrezzi per lo scasso | nei guai una coppia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024- Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno denunciato 4 persone trovate adi veicoli risultati rubati. Nel particolare, i Carabinieri hanno notato una, uomo e donna, adivettura in viale Leonardo da Vinci, quartiere Ostiense, e hanno deciso di eseguire una verifica. Perquisito il veicolo, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi arnesi da, 5 centraline di altre auto, un dispositivo elettronico per la decodifica di chiavi e 5 chiavi elettroniche di auto non decodificate. Dagli accertamenti alla Banca Dati, è anche emerso che il telaio del veicolo non corrispondeva alla targa esposta ma ad una targa associata advettura denunciata rubata lo scorso 22 maggio 2024.