Rissa in un locale sulla litoranea di Molfetta colpi di arma da fuoco | morta una 19enne tre feriti

(Di domenica 22 settembre 2024) Una ragazza di 19 anni èdopo essere stata raggiunta dadidadurante unascoppiata in undi, nel nord Barese. Tre i, uno in gravi condizioni. Le indagini, avviate dalla Procura di Trani, sono ora affidate alla Dda di Bari per il presunto coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso del rione Japigia del capoluogo pugliese. E il titolare deldove si è svolta laha parlato all’Ansa: “È stato un attimo. Erano le 2:45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio, è accaduta la tragedia. Nulla del genere è mai accaduto nel mio”, le parole di Nicola Spadavecchia. “Io non ero in pista, ero nel mio ufficio – ha aggiunto – questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l’inferno. La sicurezza è intervenuta ma era tardi per la