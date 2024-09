Paolo e la sua Divina Commedia | Penna pastelli e ho riscritto Dante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) "Avevo questo grande tomo in bianco, da quando lavoravo nel mondo dell’editoria: non sapevo come riempirlo". Semplice: scrivendo a mano, ae pastello, l’intera, con tanto di cornici, disegni, schemi riassuntivi, postille varie. Quattro anni di lavoro, per 7.500 ore: se non è un record, poco ci manca. Di certo, una super impresa, quella compiuta daMariani, desiano di 68 anni, che dopo una vita da manager e commerciante, adesso riempie la sua quotidianità con mille passioni: il calcio (ha giocato fino in Serie C con l’Aurora Desio) e l’Inter, la moto, i pendoli da riparare, i lavori artigianali con il vetro e quelli con le lattine. E, soprattutto, il Sommo Poeta. "Mio fratello faceva il classico e ogni tanto me lo leggeva da ragazzo – ricorda –: mi piaceva, ma poi non ci ho avuto più particolarmente a che fare".