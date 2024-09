L’idea della libreria Hellisbook di Milano | Diventate librai per mezza giornata E c’è già il pienone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)– Gli scaffali colmi di volumi. Le copertine colorate. L’odorecarta. I nuovi titoli da scoprire. Sono piccoli grandi piaceri per gli amanti dei libri, che sognano di poter trascorrere quanto più tempo possibile in una. “Provate:o per. Potrete girovagare tra gli scaffali senza sentirvi solo un cliente”. Lo ha proposto Elisabetta Pacillo, titolareindipendente di quartiere “” di via Losanna 6, tra corso Sempione e piazza Gerusalemme. Un’idea nata quasi per scherzo. E invece “abbiamo avuto il: tutto esaurito fino a metà novembre. Le prenotazioni sono quasi tutte di donne, tra i 30 e i 50 anni”. Non se lo aspettava la titolare e nemmeno Paola Rinaldi, che la affianca dal 2021.