Il cinema è in crisi di idee? Tornano i grandi classici restaurati

(Di domenica 22 settembre 2024) Sono vecchi film superati dalla storia e dagli effetti speciali, eppure sono tornati neia dovere) e fanno il pieno di spettatori. Viaggio in una tendenza che unisce le generazioni. Tutto L’odio di Vinz-Vincent Cassel nel monologo di fronte allo specchio, il valzer tra Claudia Cardinale e Alain Delon ne Il Gattopardo, l’inferno di piombo e sangue nel finale di Scarface Sono solo alcune delle scene cult tornate nelle sale decenni dopo la loro prima uscita. Nessun «remake», ma restauri di pellicole originali, un’arte portata avanti da cineteche e istituzioni culturali che sta guadagnando sempre più spazio nei. Secondo l’ultimo rapporto Cinetel, società che analizza i dati del mercatotografico italiano, nel 2023 sono stati distribuiti 439 titoli che non sono nuove produzioni. Ben 312 in più rispetto al 2022.