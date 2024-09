Giallo in via Dalla Chiesa | trovato il cadavere di una donna nel fossato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Modena, 22 settembre 2024 – Tragico ritrovamento oggi pomeriggio in via Carlo Alberto, dove il corpo senza vita di unadi 66 anni è stato rinvenuto in un canalone sul lato della strada, subito dietro l’asilo nido Famigli, all’altezza del numero civico 170. L’allarme è stato lanciato da una passante, che, sotto choc, notando la presenza del corpo mentre percorreva la strada che costeggia la scuola e il quartiere residenziale, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Il corpo dellaera parzialmente ricoperto dal fango. Quindi è da stabilire anche da quanto tempo il corpo si trovasse lì. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri per avviare le indagini sul decesso. Sono accorsi anche i pompieri che hanno recuperato la salma.