Folorunsho esordisce in stagione in una partita importantissima | Juventus-Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Michael, unaestiva travagliata Michaelha trascorso ladel mercato estivo in maniera piuttosto travagliata. Il centrocampista è stato prima inserito in rosa e poi messo fuori mercato per decisione di Antonio Conte (sembrava essere destinato all’Atalanta prima, alla Lazio dopo). Anche i tifosi azzurri lo volevano fuori, poiché aveva cancellato dai social le foto che lo ritraevano con l’uniforme della squadra. Alla fine non ci sono state offerte consone al suo valore ed è stato reintegrato in squadra dal tecnico leccese. Il ritorno diin campo con la maglia azzurra Proprio nel corso di unaimportante, quella contro la, Antonio Conte ha deciso di inserirlo in squadra. Il centrocampista è stato messo in rosa al secondo tempo. Il calciatore è stato inevitabile felice di esordire in unatanto importante.