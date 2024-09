Finale Conegliano-Milano in tv | data orario e diretta streaming Supercoppa femminile 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Inizia il conto alla rovescia perdellaFinecodi. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo il poker di trofei della scorsa stagione (, Coppa Italia, Scudetto e Champions League), tornano in campo per iniziare al meglio anche questa nuova annata e difendere il trofeo che detengono ininterrottamente dal 2018. L’avversaria è nuovamente la formazione meneghina, quest’anno guida Stefano Lavarini e con diversi nuovi innesti su cui fare affidamento per provare a far saltare il pronostico che vede ancora una volta favorite le venete. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo della stagione? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 28 settembre al Palazzo dello Sport di Roma.