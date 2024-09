È stato vicino al Napoli ora dovrà fermarsi per un intervento al cuore | l’annuncio shock

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 22 settembre 2024)sull’ex obiettivo di mercato dellascia tutti senza parole: il calciatore è costretto a prolungare il suo stop per un problema legato al. Ilha trovato in Alessandro Buongiorno un vero e proprio leader su cui contare per il presente e per il futuro: il centrale, arrivato in estate dal Torino, rappresenta il colpo principe per quanto concerne il reparto arretrato e che va a sistemarsi in una zona di campo che a lungo è stata davvero delicata. Difatti, in molti vedono l’attuale difensore azzurro come sostituto di Kim Minjae, che in azzurro è riuscito a vincere uno Scudetto da protagonista nella stagione 2022 – 2023. Nella scorsa stagione ha deluso largamente Natan (oggi in prestito alla Real Betis), inizialmente designato come erede del centrale ex Fenerbahce (passato al Bayern Monaco nell’estate del 2023).