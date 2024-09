E’ morta Paola Marella volto storico di Real Time | le cause del decesso e l’ultimo post

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 22 settembre 2024)aveva 61 anni e ci ha lasciati a causa di un tumore che stava combattendo ormai da anni. Architetto e conduttrice diera famosa soprattutto per la presenza in programmi come “Vendo casa disperatamente” e “Cerco casa disperatamente”; inoltre era un puto di riferimento nel mondo del design viste le sue competenza e la sua professionalità. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e chi ha lasciato dopo la sua scomparsa.muore a 61 anni: la malattianel 2011 aveva scoperto di avere un cancro al seno ed era guarita; nel 2021 ha scoperto di avere un nodulo al seno (fortunatamente benigno). Solo di recente la donna aveva scoperto di essersi ammalata nuovamente, ma nessuno si sarebbe aspettato un simile epilogo.