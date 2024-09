Carlo Conti usato da Rai per boicottare Amadeus | annuncio su Sanremo al TG1

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 22 settembre 2024) Oggi, domenica 22 settembre 2024, è il tanto attesoDay, una giornata che segna il debutto disul NOVE. Dopo aver lasciato la Rai, condurrà sul canale di Discovery due importanti programmi: Chissà Chi È (I Soliti Ignoti) in access prime time e a seguire la serata evento Suzuki Music Party (QUI scaletta e ordine dei cantanti), in attesa de La Corrida ad ottobre. Il ritorno in grande stile del conduttore è accompagnato da un'enorme attesa, soprattutto da parte del pubblico che lo ha visto portare il Festival dia livelli di ascolti storici e introiti pubblicitari record. Nonostante il suo apporto al successo della Rai negli ultimi anni, sembra che l'emittente pubblica non gli abbia riservato un addio caloroso.