Addio a Paola Marella le cause della morte e il saluto di Real Time

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 22 settembre 2024) Personaggi tv.– È scomparsa a soli 61 anni, architetto e nota conduttrice del canale. La triste notizia è stata comunicata da Davide Maggio.era un volto noto per programmi come “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”. Da tempo combatteva contro una grave malattia. Grazie alla sua esperienza professionale,era diventata un punto di riferimento nel settore del design, raggiungendo una visibilità tale da portare le sue competenze anche in televisione. La sua capacità di coniugare architettura e intrattenimento ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo italiano.