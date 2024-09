WWE | Giulia ha lottato nell’ultimo live event di NXT ecco com’è andata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo mesi di rumours e anticipazioni, la formidabile wrestler proveniente dal Giappone,, ha fatto il suo debutto in quel di NXT durante No Mercy. L’ex atleta della Stardom e NJPW ha subito preso di mira Roxanne Perez, attuale NXT Women’s Champion e le due si sfideranno nel corso dell’episodio inaugurale di NXT su CW. Durante il weekend, le due si sono già scontrate, dando al pubblico presente un’anticipazione di quello che sarà il loro prossimo incontro.aveva già debuttato in TV a NXT, sfidando e battendo Chelsea Green, ma questo venerdì a Sebring (in Florida) ha combattuto al fianco di Jaida Parker e Lola Vice contro Jacy Jayne, Fallon Henley e Roxanne Perez.