Tarquinio Pd | La mia astensione? Premia la linea Schlein

(Di sabato 21 settembre 2024) "Non ho votato contro perché il Pd continua a fare passi avanti verso unache riconosce piena cittadinanza agli sforzi di pace e contro un’escalation dagli esiti incontrollabili". L’eurodeputato del Pd ed ex direttore di Avvenire, Marco, argomenta così l’sulla risoluzione di sostegno finanziario e militare all’Ucraina. Come valuta il no di numerosi esponenti del Pd e dei partiti di governo all’uso di armi europee per colpire in Russia? "È un cantiere in progress, anche se gli eventi continuano a scavalcare la politica. Mi rendo conto che il dibattito non sia semplice e mi auguro che si sviluppi un confronto che dia ascolto al crescente allarme per un’escalation.