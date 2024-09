’Sì canta’ alla basilica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) ’Sì,è il titolo della composizione che ha permesso a Simone Pelosi di vincere la quinta edizione del concorso ’Dante in Musica’ indetto dCappella Musicale delladi San Francesco di Ravenna. Questa cantata per soli, coro e orchestra gravita attorno al decimo canto del Purgatorio della Commedia dantesca che ha stregato il compositore tanto da farlo divenire un instancabile memorizzatore delle pagine del Sommo poeta. In particolare sono "i tre gruppi statuari nella loro immobilità conferita loro dal marmo, ingannano i sensi del poeta che è lì a contemplarli, perché sembrano, invece, muoversi, parlare, produrre suoni, tanto è perfetta la loro fattura. È Dio, naturalmente l’artefice di ’esto visibile parlare che rende le opere vive’. È la vista ad ascoltare i canti festanti del popolo: ’Sì,esclamano in coro".