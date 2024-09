Run for Inclusion 2024 domenica 22 settembre a Milano | il percorso e come partecipare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024), 21– Tutto pronto, a, per la terza edizione di ‘Run for’, la corsa non competitiva che si snoda per le vie del centro di22. Ma anche il giorno prima, sabato 21, saranno organizzate attività al Village allestito all’Arco della Pace. Non solo, sarà possibile conversare con tante associazioni, incontrare e ascoltare ospiti, istituzioni e aziende per scopriremigliorare il nostro futuro, in compagnia di RDS e la sua musica. L’evento – organizzato da Uniting Group e patrocinato dal Comune di– è aperto a chiunque voglia mettersi in gioco; non è importante correre ma divertirsi insieme per lasciare un messaggio di positività per una società più inclusiva. Ambassador ufficiale della manifestazione, la cantautrice, conduttrice e attivista italiana Jo Squillo.