Reims-Psg oggi in tv | canale orario e streaming Ligue 1 2024 2025

(Di sabato 21 settembre 2024) Alle 21:00 di, sabato 21 settembre, il Psg farà visita alallo Stade Auguste-Delaune in occasione dell’anticipo della quinta giornata di1. Quattro partite e quattro vittorie per i parigini che puntano a conservare il punteggio pieno, guadagnato fin qui con 16 gol fatti e tre subiti. Numeri importanti come lo sono però quelli delche nelle ultime due gare ha collezionato due vittorie, entrambe per 2-1 contro Nantes e Rennes. La partita sarà trasmessa in diretta in Francia su Dazn, ma non in Italia, dove nessun broadcaster si è aggiudicato i diritti tv per la trasmissione delle partite fuori dai confini nazionali. Nel Regno Unito invece è disponibile il “1 Pass”, servizio didisponibile su Prime Video. In Italia questo servizio non è attivo e di fatto il campionato francese è ancora al buio. Sportface.