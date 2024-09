Promozione Tavullia Valfoglia – Appignanese pari in tutto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) Il risultato finale rispecchia l’andamento del gioco in campo. Un punto che fa classifica VALLESINA, 21 settembre 2024 – Non è stata una bella partita quella tra. Gioco maschio, continue interruzioni, falli tattici e poche azioni degne di nota da entrambe le parti. Il primo tempo è scivolato via senza sussulti tranne che per una conclusione di Ricci delche, dal limite dell’aria, ha sfiorato il gol alla sinistra del portiere. Ripresa con i padroni di casa piu propositivi che creano un paio di occasioni sporche prima con Cirulli e poi con Sciamanna che, da dentro l’aria a 3 metri dalla porta, non è riuscito a concludere a rete. Ultimi 10’ con la squadra di casa in inferiorità numerica per la doppia ammonizione a Marcolini, ma che non ha prodotto per la squadra ospite nessun vantaggio per una prevedibile pressione.