Previdenza l' esperto | Alla Pa serve far restare in servizio i lavoratori pensionandi

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – Il governo punta a consentire la permanenza al lavoro dei dipendenti pubblici che, una volta raggiunti i requisiti per la pensione, volessero rimanere inalmeno fino ai 70 anni e oltre. E’ un intervento che va nella direzione giusta o rischia di tenere fuori dal sistema pubblico nuove competenze? “Negli ultimi anni – spiega Francesco Verbaro, presidente di Formatemp e senior advisor di Adepp, ex Segretario generale del Ministero del Lavoro - abbiamo introdotto disposizioni per anticipare l’uscita dal mercato del lavoro per pensionamento, misure che per le penalizzazioni sulle prestazioni sono state utilizzate parzialmente dai