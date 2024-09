Pedone investito ma l’eliambulanza è ko

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Sono gravi le condizioni del 92enne recanatese E. B., vittima ieri mattina a Recanati di un incidente stradale sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri di Recanati. L’uomo cadendo ha battuto la testa sul cordolo del marciapiede di via Castelfidardo, riportando una ampia e profonda ferita alla testa dalla quale è uscito parecchio sangue. Nel cadere si sono rotti anche gli occhiali e quindi ci sarà da verificare se eventuali piccoli frammenti di vetro abbiano interessato gli occhi. L’incidente è avvenuto verso le 8.30 all’incrocio fra via Cesare Battisti e via Castelfidardo. L’anziano aveva da poco attraversato la strada per dirigersi verso casa, in via Alle Fonti nel quartiere di San Francesco, quando da via Battisti in direzione di Macerata è sopraggiunta una Mercedes scura intenta a svoltare a destra per immettersi in via Castelfidardo.