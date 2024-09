Pagelle Sprint Race GP Emilia Romagna 2024 | Bagnaia la spunta su Martin a Misano solido Bastianini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Lacon i voti delladel GP dell’, quattordicesimo appuntamento della stagione. Ava in scena un altro splendido duello della battaglia tra Jorgee Peccoe ad avere la meglio è il pilota italiano, che parte male – vedendosi soffiare la prima posizione – ma riesce a riportarsi al comando e a chiudere davanti al rivale spagnolo. Completa il podio l’altro ducatista, Enea, davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE AGGIORNATE PECCO, VOTO 10: Il pilota torinese dimostra di essere in gran forma e non si lascia abbattere neppure da una partenza complicata, che gli costa il primo posto. Pecco spinge sull’acceleratore, firma tempi importanti e resta alle spalle di, in attesa dell’errore dell’avversario che puntualmente arriva.