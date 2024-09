Pagelle – Lunga vita a Conte e al contismo viva la Grande Bruttezza zozza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Ledi Juventus-Napoli 0-0, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. Nell’economia contiana della zozzimma (sporcarsi, sporcarsi, sporcarsi!), guai a sottovalutare la luccicante importanza di questo meraviglioso zero a zero d’antan. Anche perché sia il giovane Meret sia il suo sostituto Caprile non fanno una parata che sia una – senza voto CAPRILE dal 35’. Si trova catapultato all’improvviso nello Stadium zebrato ma non è per nulla tremebondo. L’unico brivido arriva dal fuoco amico dell’uruguagio Mati, con quel pallone sospeso in aria nell’area azzurra e che poi abbranca impunito (per fortuna) – 6 DI LORENZO. L’imberbe turco bianconero va forte ma l’Eurocapitano tampona e non si fa raggirare. Eppoi al 42’ è bravo e decisivo ad anticipare con la cabeza il serbo stutato – 6,5 RRAHMANI.