Musetti-O’Connell oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Chengdu 2024

(Di sabato 21 settembre 2024) Lorenzose la vedrà contro Christophernel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Il carrarino è la testa di serie numero uno e ha potuto usufruire di un bye al debutto. Il top ottanta australiano, invece, ha bagnato il suo esordio domando in due set il russo Pavel Kotov. Tra i due giocatori si tratta del primo incrocio della carriera, il giovane azzurro che avrà i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il suo avversario, tuttavia, non è da sottovalutare essendo reduce dal terzo turno raggiunto agli US Open ma soprattutto dal successo nel Challenger di Guangzhou 2.