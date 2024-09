Juventus e Napoli si annullano | Motta frena e l’attacco preoccupa Conte più avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Alla fine,sia vicenda e manca anche il classico episodio per decidere una partita bloccata e giocata dalle due squadre col freno a mano tirato: è inevitabile lo 0-0 che ne viene fuori e che sicuramente può essere più favorevole ad Antonio, che cambia abito tattico e trova buone indicazioni, uscendo indenne dallo Stadium. Meno favorevole questo punteggio per Thiago, semplicemente per il fatto che in campionato è ricorrente ormai da tre settimane e la cosa comincia a esserente: in sostanza, nell’ultimo mese la Juve non ha mai segnato in Serie A, e ovviamente non ha mai subito gol, visto che la casella è ancora ferma sullo zero.