Inter-Milan Fonseca | Come si vince? Facendo più gol Non penso al mio futuro ora conta la partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Dopo il Liverpool c’è grande frustrazione, ma anche consapevolezza che siamo uniti. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme, la soluzione adesso è lavorare per imparare“. Inizia così la conferenza stampa di Paulo, tecnico delche si prepara a guidare i rossoneri nel derby della Madonnina, in programma per domani. “Derby opportunità opiù complicata? Io guardo al lato positivo, abbiamo tanto da poterre in questacontro l’. In questo momento può essere un momento importante per noi”. “Il miolegato al derby? Non ci, la cosa più importante è la squadra e lacontro l’. La cosa che faccio sempre è controllare quello che posso, ovvero il mio lavoro”. Sul rapporto con la società e l’incontro con Ibra: “Io ho sempre sentito fiducia da parte della società.