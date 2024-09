Insigne | Juventus-Napoli partita importante tra due squadre e allenatori con filosofie diverse Farò di tutto per vederla

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024) L’ex capitano delLorenzoparla del big match di Serie A con lain esclusiva al Corriere dello Sport. In un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, Lorenzoha condiviso i suoi pensieri sulla tanto attesa sfida di Serie A tra, in programma oggi alle 18 alloStadium. L’ex capitano del, ora in Canada con il Toronto FC, ha sottolineato l’importanza di questa, che non è mai banale per chi ha indossato la maglia azzurra. Una rivalità storica “è sempre stata una”, ha dichiarato, aggiungendo che la rivalità tra le duesignifica molto per i tifosi. “Per la rivalità che c’è, significa tanto”.