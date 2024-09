Inchiesta Perugia | Gasparri ' per Cafiero De Raho conflitto interesse colossale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Bisogna andare fino in fondo sullo scandalo Striano, Procura nazionale antimafia,de. Non si può pensare che chi ha guidato la Procura ed ha firmato note caratteristiche elogiative per Striano e che ha collaborato proprio conDeprima a Reggio Calabria e poi altrove, possa essere vertice della commissione Antimafia che deve indagare su queste vicende. È undi. I grillini non la possono fare franca in questo caso. Saremo molto decisi. Sia nel chiedere le audizioni necessarie, sia nel denunciare il minimalismo della sinistra ed i tentativi molto gravi diDedi dire che tanto Striano non risponderà. Quasi che evocasse questo comportamento da parte di questa persona.