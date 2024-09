Evade e pesta la compagna Poi le getta addosso l’alcol e minaccia di darle fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Ai domiciliari per rapina a mano armata, sarebbe evaso di casa e avrebbe picchiato a sangue la suasotto casa,ndoledelndo con un accendino in mano di. È scattato un secondo arresto per il ventottenne maceratese Mattia Romagnoli, che era già finito nei guai con l’accusa di aver rapinato un benzinaio lungo la superstrada 77, lo scorso 29 agosto, armato di coltello, insieme ad un complice, nella zona di Tolentino. L’episodio di violenza, questa volta nei confronti della fidanzata, è avvenuto l’altroieri, sotto la sua abitazione di Macerata, dove il ventottenne si trovava, appunto, agli arresti domiciliari in seguito alla rapina al benzinaio.