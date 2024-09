DECROW è fuori con MERRY CHRISTMAS

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) Venerdì 20 settembre è uscito “” di, brano che anticipa l’album “POLMONITE”, in uscita il 18 ottobre per Triggger/ ADA Music Italy. Ed è stato annunciato il POLMONITOUR. Il nuovo singolo diè “” “” è il singolo diche anticipa l’uscita del nuovo album, ed è disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 20 settembre. ““, brano che si distingue per la fusione tra sonorità rock e pop/punk con sintetizzatori e influenze elettroniche in un mix che caratterizza sempre più l’identità musicale dell’artista, anticipa la pubblicazione di “Polmonite”. “Polmonite” è il nuovo album di, in uscita venerdì 18 ottobre per Triggger e distribuito da ADA Music Italy.