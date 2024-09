Controlli a tappeto polizia locale in campo la sera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Cinquantacinque persone controllate e sospensione della patente a due neopatentati che guidavano in stato di ebbrezza. Sono i risultati deistraordinarili organizzati dallanell’ambito dei progetti "Bollate sicura" e Smart (Servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio).mirati allae nei fine settimana. Oltre alle sanzioni ai due 19enni che guidavano con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, un altro neopatentato è stato multato perché era alla guida di una macchina di potenza superiore. Sanzione ad un’automobilista per guida contromano, altri 4 fermati e multati per mancanza di documenti. "Proseguono ianche in orari non diurni - dice l’assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli -. L’attività di prevenzione è importante e sarà implementata". Ro.Ramp.