C’è il sì degli ingegneri | Guardiamo a Bologna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) "La decisione della giunta comunale di Firenze di procedere con la realizzazione di parcheggi interrati in Oltrarno e a Porta Romana va nella giusta direzione, perché risponde a una necessità più volte sottolineata da tanti residenti e che si può toccare con mano ogni giorno. Un’ipotesi da valutare è quella dei parcheggi meccanizzati a scomparsa, che consentirebbero di attenuare sia il consumo di suolo che l’impatto visivo". A dirlo sono il presidente dell’Ordinedi Firenze, Giancarlo Fianchisti, e il coordinatore della commissione Trasporti dell’Ordine, Fiorenzo Martini, commentando gli esiti della seduta straordinaria della giunta che si è tenuta a Chiusi della Verna. "Da tempo come Ordine - dicono Fianchisti e Martini - segnaliamo la ‘fame’ di spazi per la sosta che affligge la città.