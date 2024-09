ATP Chengdu 2024 | Musetti aspetta Mannarino Bublik e Shang verso la sfida da fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Si è chiusa da pochi minuti la giornata che conclude gli ottavi di finale al torneo ATP 250 di, in Cina. In campo anche Lorenzo, costretto agli straordinari dall’australiano Christopher O’Connell con tanto di situazione altamente complicata salvata per avanzare ai quarti di finale. Qui affronterà Adrian: anche per il francese, che è buono specialista del veloce, primo set difficile con il cinese Yi Zhou, poi un secondo nel quale non trova la chiave e un terzo che lo vede prevalere e raggiungere l’italianoun quarto nel quale parte dalla memoria del 6-4 6-4 di Indian Wells 2023. ATPsupera la trappola O’Connell dopo aver rischiato grosso In basso nel tabellone, invece, nessun reale problema per Alexander, che supera un ostacolo come Federico Agustin Gomez per 6-4 6-4.