Zack Snyder svela di quale dei suoi film tratti dai fumetti è più orgoglioso

(Di venerdì 20 settembre 2024)dideidaiè piùL’ultimo progetto di, Twilight of the Gods, ha appena debuttato su Netflix, offrendo un viaggio ricco di azione nella mitologia norrena. Sebbene quest’ultimo progetto non rientri nelle scatole deideipassati, quei progetti saranno sempre vicini al suo cuore. In una nuova intervista rilasciata a ComicBook, è stato infatti chiesto asia ildi cui va più fiero. A detenere questo prestigioso titolo non è altri che Watchmen (qui la recensione). “Beh, stranamente la vedo in due modi. In primo luogo penso che, naturalmente, Man of Steel, BvS, Justice League, siano una cosa a sé stante. Non so se sia necessariamente unsuinel senso classico del termine, per me.