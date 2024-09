Weekend di bel tempo | solo qualche debole piovasco sulle Prealpi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’alta pressione sull’Europa settentrionale bloccherà per tutta la settimana l’arrivo di perturbazioni atlantiche sul nord Italia, ma alstesso continuerà a richiamare correnti fresche da est che alimenteranno una circolazione depressionaria centrata proprio sulla nostra Penisola e in lento movimento verso ovest. La Lombardia vedrà pertanto una continua alternanza di momenti soleggiati e nuvolosi, talvolta accompagnati da. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa, con un po’ di fresco che si farà sentire soprattutto al primo mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 20 settembre 2024Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con nubi più compatte nel Mantovano.